«Эффект сжатой пружины»: Что случится после того, как отпустят цены на бензин

, 6:01 Эфирная новость 76

Автомобилистов России успокаивают — стоимость топлива будет сдерживать «невидимая рука рынка».

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

Просочившаяся из аппарата топливного вице-премьера новость о том, что «договор с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин продлевать не будут», — добавила нервозности взглядам автовладельцев на табло заправок. Чиновники успокаивают, что «зимнее перемирие» все соблюдают, никто «циферки не подкручивает».

А что выросли за 20 дней на 0,5% бензин, да чуть выше дизель, так то следствие совсем других, «налоговых движений». В движении дорожном, впрочем, даже рост в 0,5% почувствовали. В том числе и по косвенным признакам.

Обе стороны, от которых зависит и настроение, и толщина кошельков наших автовладельцев вроде бы, создают все условия, чтобы ценовой пузырь не раздувался. Правительство ввело «обратный акциз», это когда часть уплаченных сборов возвращается владельцам НПЗ, если они производили бензин и керосин для внутреннего рынка. После 31 марта власти планируют установить «обязательную отсечку» — нефтекомпании должны будут продавать через топливную биржу не менее 15% своего товара — это, по оценкам экспертов, позволит удерживать рост цен на бензин. Производители топлива пока выглядят умиротворенными.

— Сегодня оптовые цены существенно ниже, чем те индикативные, которые были прописаны. Нет факторов, которые могут именно сегодня привести к росту цен, — уверяет глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Но, ключевое слово здесь «сегодня», пока действует «заморозка». А что будет после 31 марта, когда «срок бензинового сдерживания истечет». Многие опасаются, что 1 апреля автовладельцам от новых цен будет совсем не до смеха.

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— Самое главное, насколько правительству удастся сдерживать цены, не будет ли резкого скачка, Это будет эффект пружины сжатой. Она выпрямится и нефтяники доберут все те деньги, которые они не добрали на момент переговоров «замороженных цен», — считает депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков.

В Антимонопольной службе пытаются успокоить: мол, весной «рынок без узды» должна отрегулировать «невидимая рука рынка». Мол, все само собой «устаканится» в рамках «честной конкуренции нефтяных компаний, производителей топлива и сетей АЗС.

— В этом, суть универсальных законов о конкуренции, в этом смысл «невидимой руки рынка». Задача антимонопольных органов, чтобы эти законы действовали без ограничений, чтобы не появлялись игроки, у которых появляется дополнительная рыночная власть, — говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

Но в том-то и дело, что у российской теоретически «невидимой руки рынка» есть вполне реальные и «видимые» владельцы и их бизнес-интересы. Без бензина никто никуда не поедет, и это все участники рынка прекрасно понимают, а потому велик соблазн начать не какой-то там «невидимой рукой рынка», а своими руками произвольно менять цены на колонках как заблагорассудится. И никакие автовладельцы этому помешать не смогут.

Ранее Пятый канал сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Козак спрогнозировал рост цен на бензин с 1 февраля на АЗС вертикально интегрированных компаний на уровне ожидаемой инфляции.

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