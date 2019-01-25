Представители Роскачества рассказали, каким пяти правилам стоит следовать, чтобы не остаться без денег после «Киберпонедельника» — масштабной онлайн-распродажи в период с 28-го по 30 января. Пять лайфхаков публикуют «Известия».

В первую очередь, нужно определиться со списком покупок. Если вы не идете в интернет за какой-то одной вещью, составьте список. Часто бывает так, что, соблазнившись большими скидками, люди начинают скупать ненужные вещи — деньги тратятся небольшие, но впустую.

Когда определились с желаемыми товарами — начинайте отслеживать цены. Продавцы нередко прибегают к психологическим трюкам — например, завышают цену на 80%, а потом сбрасывают на 75%. При этом покупателю сообщают только о скидке в 75%, а по факту он даже переплачивает. Поэтому, мониторьте цены до начала распродаж.

Внимательно прочитайте условия обмена, возврата и гарантийного обслуживания. В скидочной лихорадке можно не заметить мелкого шрифта — например, условий, по которым товар на обмен или возврат приходится отправлять за свой счет.

Чтобы иметь полную картину происходящего, сравните цены в разных онлайн-магазинах.

Наконец, прочитайте отзывы о товаре, чтобы не приобретать «кота в мешке».

Ранее Пятый канал рассказывал о лучших моющих средствах по версии Роскачества.