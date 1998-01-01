Как Россия переходит на цифровое вещание — репортаж

, 13:24 Эфирная новость 91

В феврале «цифра» придет в Ульяновскую, Тульскую и Рязанскую области.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Россия полностью переходит на цифровое телевизионное вещание. К лету 20 цифровых каналов с высоким качеством картинки будут доступны по всей стране.

Рязанская, Тульская, Ульяновская области в числе первых регионов, которые уже в феврале перейдут на цифровое вещание. Чтобы никто не остался без любимых программ, а сам процесс прошел быстро и комфортно, сотни волонтеров отправятся в самые дальние уголки страны.

Фраза «переход на цифровое вещание» для пенсионерки Натальи Вариной из Рязанской области звучит пугающе. Три года назад, после сложного перелома ноги, она получила инвалидность. С тех пор одинокая бабушка из дома почти не выходит. Едва ли ни единственным другом и собеседником для нее стал телевизор.

— А где я с больной ногой гулять-то? Сейчас скользко везде. Кино какое-нибудь смотрю. Чего-нибудь смотрю. Они вот, не все программы-то показывают. Показывать-то показывают, но звук не по всем программам, — рассказывает Варина.

При цифровом вещании помех в эфире не будет, а картинка станет качественнее. Поэтому на «цифру» переходят 20 главных каналов страны. Телевизору Натальи Александровны уже больше 15-ти лет — увидеть на нем любимые передачи, можно только подключив специальную приставку.

— Здравствуйте, Наталья Александровна.

— Здравствуйте, Лидия Петровна.

— Мы пришли к Вам по поводу установки антенны, — для пенсионерки установка ТВ-приставки задача непростая и на помощь приходят социальный работник и волонтер.

— Мы набираем волонтеров среди школьников и студентов, потом обучаем их на специальных семинарах. И потом они абсолютно бесплатно помогают нуждающимся людям с покупкой, установкой, настройкой оборудования. Обучают как пользоваться, — рассказывает волонтер и член Рязанской молодежной администрации Дмитрий Финякин.

Вместе с Натальей Александровной волонтер отправляется в магазин электроники. Если пенсионер физически не способен выйти из квартиры, помощник сделает все сам: подберет качественное оборудование и привезет чек.

Средняя стоимость цифровой приставки или тюнера — 1200 рублей. Можно найти и значительно дешевле. При этом качество приема цифрового сигнала у них примерно одинаковое. Поэтому серьезным ударом по семейному бюджету эта покупка точно не станет. А кому-то за гаджет и вовсе платить не придется.

Жители, у которых доход ниже прожиточного минимума могут написать заявление на компенсацию. К нему нужно прикрепить чек покупки, паспорт, пенсионное, справки о составе семьи и доходах за три месяца. Деньги вернут в полном объеме.

— Есть и такая категория граждан, которые не имеют денежных средств. К примеру, не может затратить на покупку. Таким образом, они могут написать заявление в администрацию. Обратиться и получить материальную помощь на приобретение этого устройства, — объясняет глава Рязанского муниципального района, Наталья Жунева

После закупки, волонтер подключает ТВ-тюнер и настраивает изображение. Разница видна сразу.

— Нравится тебе приставка то?

— Ну нравится!

— Хорошо стало показывать?

— Да. Ну че же он у меня, показывал то не все каналы, — радуется Наталья Варина.

Полностью, на цифровое вещание Рязанская область переходит 11 февраля. Как и во всех прочих регионах, готовиться начали еще год назад. В местном правительстве обещают — без телевидения не останутся даже жители самых отдаленных деревень.

— Правительство Рязанской области полностью готово к переходу на цифровое вещание. Естественно у нас есть в Рязанской области населенные пункты, которые находятся вне зоны охвата цифрового телесигнала. Для данных населенных пунктов, для населения предусмотрена такая поддержка — комплекты спутникового оборудования, — рапортует Игорь Бугаев, начальник управления связи и инфокоммуникаций Рязанской области.

Многим россиянам докупать оборудование не придется. ТВ-приставки встроены в большинство современных телевизоров. Полностью, на цифровое вещание страна перейдет 3 июня.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Ленинградская область полностью перешла на цифровое вещание.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:12
Нетрезвый мужчина в Петербурге устроил ночью стрельбу в подъезде
14:02
Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда
13:56
Тюменский блогер устроил уличный заезд с оружием — видео
13:36
Преступники убили ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей
13:24
Как Россия переходит на цифровое вещание — репортаж
13:18
«900 дней» Серджио Леоне — история грандиозного проекта о блокаде Ленинграда
13:14
Песков: Венесуэла не просила помощи у России в связи с беспорядками в стране
13:00
Конфликт автора хитов «Ласкового мая» и продюсера едва не закончился стрельбой
12:59
Стала известна причина пожара в Москва-сити
12:53
Во время взрыва в китайском Чанчунь погиб человек — видео
12:34
Очевидцы сообщают о задымлении на 40-м этаже башни «Восток» в Москва-сити
12:30
Автор «50 оттенков серого» анонсировала выход нового романа
12:20
25 января — День штурмана ВМФ России
12:19
Тест: Что вы знаете о Высоцком?
12:17
В Китае произошел взрыв в торговом центре — видео
12:16
25 января — Татьянин день и День студента
12:15
«Мое время стоит денег» — бизнесмен рассказал о дебоше в Москва-сити
12:08
Подросток устроил стрельбу в школе в Красноярском крае
11:52
Вооруженные молодчики избили и ограбили журналистов в Киеве — видео
11:42
Премьеру спектакля на основе переписки Цветаевой и Пастернака представят в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый вошел в шорт-лист премии BEMA!

Четыре проекта Пятого канала вошли в шорт-лист премии «Best Experience Marketing Awards». Победители будут объявлены в феврале 2019 года.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама