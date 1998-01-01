Россия полностью переходит на цифровое телевизионное вещание. К лету 20 цифровых каналов с высоким качеством картинки будут доступны по всей стране.

Рязанская, Тульская, Ульяновская области в числе первых регионов, которые уже в феврале перейдут на цифровое вещание. Чтобы никто не остался без любимых программ, а сам процесс прошел быстро и комфортно, сотни волонтеров отправятся в самые дальние уголки страны.

Фраза «переход на цифровое вещание» для пенсионерки Натальи Вариной из Рязанской области звучит пугающе. Три года назад, после сложного перелома ноги, она получила инвалидность. С тех пор одинокая бабушка из дома почти не выходит. Едва ли ни единственным другом и собеседником для нее стал телевизор.

— А где я с больной ногой гулять-то? Сейчас скользко везде. Кино какое-нибудь смотрю. Чего-нибудь смотрю. Они вот, не все программы-то показывают. Показывать-то показывают, но звук не по всем программам, — рассказывает Варина.

При цифровом вещании помех в эфире не будет, а картинка станет качественнее. Поэтому на «цифру» переходят 20 главных каналов страны. Телевизору Натальи Александровны уже больше 15-ти лет — увидеть на нем любимые передачи, можно только подключив специальную приставку.

— Здравствуйте, Наталья Александровна.

— Здравствуйте, Лидия Петровна.

— Мы пришли к Вам по поводу установки антенны, — для пенсионерки установка ТВ-приставки задача непростая и на помощь приходят социальный работник и волонтер.

— Мы набираем волонтеров среди школьников и студентов, потом обучаем их на специальных семинарах. И потом они абсолютно бесплатно помогают нуждающимся людям с покупкой, установкой, настройкой оборудования. Обучают как пользоваться, — рассказывает волонтер и член Рязанской молодежной администрации Дмитрий Финякин.

Вместе с Натальей Александровной волонтер отправляется в магазин электроники. Если пенсионер физически не способен выйти из квартиры, помощник сделает все сам: подберет качественное оборудование и привезет чек.

Средняя стоимость цифровой приставки или тюнера — 1200 рублей. Можно найти и значительно дешевле. При этом качество приема цифрового сигнала у них примерно одинаковое. Поэтому серьезным ударом по семейному бюджету эта покупка точно не станет. А кому-то за гаджет и вовсе платить не придется.

Жители, у которых доход ниже прожиточного минимума могут написать заявление на компенсацию. К нему нужно прикрепить чек покупки, паспорт, пенсионное, справки о составе семьи и доходах за три месяца. Деньги вернут в полном объеме.

— Есть и такая категория граждан, которые не имеют денежных средств. К примеру, не может затратить на покупку. Таким образом, они могут написать заявление в администрацию. Обратиться и получить материальную помощь на приобретение этого устройства, — объясняет глава Рязанского муниципального района, Наталья Жунева

После закупки, волонтер подключает ТВ-тюнер и настраивает изображение. Разница видна сразу.

— Нравится тебе приставка то?

— Ну нравится!

— Хорошо стало показывать?

— Да. Ну че же он у меня, показывал то не все каналы, — радуется Наталья Варина.

Полностью, на цифровое вещание Рязанская область переходит 11 февраля. Как и во всех прочих регионах, готовиться начали еще год назад. В местном правительстве обещают — без телевидения не останутся даже жители самых отдаленных деревень.

— Правительство Рязанской области полностью готово к переходу на цифровое вещание. Естественно у нас есть в Рязанской области населенные пункты, которые находятся вне зоны охвата цифрового телесигнала. Для данных населенных пунктов, для населения предусмотрена такая поддержка — комплекты спутникового оборудования, — рапортует Игорь Бугаев, начальник управления связи и инфокоммуникаций Рязанской области.

Многим россиянам докупать оборудование не придется. ТВ-приставки встроены в большинство современных телевизоров. Полностью, на цифровое вещание страна перейдет 3 июня.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Ленинградская область полностью перешла на цифровое вещание.