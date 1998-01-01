Россияне рассказали о чувстве гордости за страну

87% россиян гордятся победой в Великой Отечественной Войне. Данные соцопроса, проводимого «Левада-центр» приводит еженедельник «Аргументы и факты».

Результат оказался рекордным за всю новейшую историю. 63% опрошенных также заявили, что верят в особую роль русского народа в мировой истории.

27 лет назад эта цифра была значительно меньше — всего 13%. О других поводах для гордости — читайте в свежем номере «АиФ».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян к политикам.