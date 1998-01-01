Россияне рассказали о чувстве гордости за страну

, 10:37 Эфирная новость 29

Все больше граждан РФ испытывают гордость за победу в Великой Отечественной войне и считают, что русский народ играет особую роль в мировой истории.

Фото, видео: Пятый канал

87% россиян гордятся победой в Великой Отечественной Войне. Данные соцопроса, проводимого «Левада-центр» приводит еженедельник «Аргументы и факты».

Результат оказался рекордным за всю новейшую историю. 63% опрошенных также заявили, что верят в особую роль русского народа в мировой истории.

27 лет назад эта цифра была значительно меньше — всего 13%. О других поводах для гордости — читайте в свежем номере «АиФ».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян к политикам.

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