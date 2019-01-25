Прямая трансляция отстыковки корабля «Прогресс МС-09» от МКС

Прямая трансляция расстыковки корабля «Прогресс МС-09» от модуля «Пирс», 25 января.

— Команда на расстыковку будет выдана в 15.53 мск. Физическое разделение наступит в 15.55 мск 25 января, — сообщают РИА Новости.

В 15.55 по московскому времени корабль планируется разделить от станции, затем свести с орбиты и затопить в несудоходном районе Тихого океана. Ожидается, что этот процесс займет чуть более трех часов.

В июле 2018 года «Прогресс МС-09» реализовал сверхкороткую схему доставки кораблей к МКС. Если обычно полет к станции занимал более двух суток, то грузовик «Прогресс» справился с задачей за три с половиной часа.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Роскосмос» собирается создать отряд, состоящий из женщин-космонавтов.