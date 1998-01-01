Матвиенко посетила уникальный онкоцентр в Петербурге — видео

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По словам председателя Совфеда, открывшееся медучреждение стало прекрасным примером сотрудничества власти и бизнеса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Пятый канал

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила открывшийся в Петербурге Центр протонно-лучевой хирургии. Уникальное медучреждение дает шанс больным с онкологическими заболеваниями победить недуг с помощью ядерной медицины. Лазерный пучок уничтожает самые сложные виды раковых опухолей, не повреждая здоровые ткани.

Матвиенко отметила, что этот центр является наглядным примером сотрудничества бизнеса и государства, и даже московские клиники направляют своих пациентов именно сюда.

— Я встречалась с руководством мэрии Москвы. Я как раз приводила Центр протонной терапии как пример частно-государственного партнерства: огромные инвестиции вложил частный инвестор, а власть должна поддерживать, давать средства на лечение, и тогда получается большая синергия. Так вот москвичи мне сказали: «Вы знаете, мы думали у себя такой сделать, но решили не делать — мы теперь отправляем своих больных в Петербург на лечение, — рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда добавила, что с открытием этого центра важно максимально использовать его ресурсы для лечения пациентов.

— Нужно максимально эффективно использовать эти вложения, это оборудование, чтобы оно работало 24 часа в сутки. И я за Петербург порадовалась, — отметила она.

Как сообщал Пятый канал, в протонный центр для борьбы с онкологией, который открылся в Петербурге в пятницу, 25 января, приезжают пациенты не только из России, но и из-за рубежа.

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