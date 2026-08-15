«Спасла, когда он не хотел жить»: Бузова о «лечебных» песнях

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Пару лет назад мать одного из поклонников поблагодарила певицу за жизнеутверждающе композиции, придающие сил и вселяющие надежду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова заявила, что ее творчество спасло жизнь человеку. Трогательной историей она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.

По словам артистки, эта ситуация произошла в 2024 году, а о случившемся она узнала от своей матери: на одном из концертов к ней подошла незнакомка и со слезами на глазах поблагодарила за дочь, песни которой спасли жизнь ее сыну.

«Как-то на одном из концертов к моей маме подошла женщина <…> со слезами на глазах, с добрыми слезами. Обняла ее и сказала: „Спасибо вам за дочь“. Мама, естественно задает ответный вопрос: „Почему вы так благодарны?“ И другая мама сказала, что у нее есть сын, и творчество Ольги Бузовой спасло от очень сложной ситуации, когда он не хотел жить», — призналась она.

Бузова сообщила, что мать поведала ей историю во время празднования мероприятия с командой. Звезда отметила, что после услышанного перестала «рефлексировать» насчет критики в сторону ее творчества.

«Мама сказала такую фразу: „Если хотя бы одному человеку ты спасла жизнь, то, значит, твое творчество имеет место быть“. Если хотя бы для одного человека я легенда, значит, я такой являюсь», — добавила исполнительница.

Ранее Бузова заявила, что испытывает грусть из-за отсутствия своей семьи. При этом артистка продолжает работать над важными для нее целями.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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