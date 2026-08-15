От автобусов до самолетов: Минтранс разъяснил правила бесплатного проезда детей

Минтранс: детям до двух лет в сопровождении взрослых разрешен бесплатный перелет

В России действуют разные возрастные ограничения для бесплатного проезда детей в самолетах или поездах, правила отличаются в зависимости от вида транспорта. Об этом РИА Новости рассказали в Минтрансе РФ.

В ведомстве отметили, что на внутренних авиарейсах ребенок до двух лет может лететь бесплатно, если находится на руках сопровождающего и не занимает отдельного места. В поездах дальнего следования льгота действует до пяти лет: детям доступен проезд без оплаты и без отдельного места.

В министерстве также напомнили о возрастных порогах для бесплатного проезда электричках. Так, пассажир имеет право провезти ребенка в возрасте до семи лет. Такое же правило распространяется и на городской транспорт — детям до семи лет разрешено ездить без билета на трамваях, автобусах троллейбусах.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что для междугородних автобусных перевозок такие преференции распространяются только на детей до пяти лет.

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