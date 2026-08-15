Атака БПЛА ВСУ вызвала пожар на предприятии в Пензенской области
Власти ночью вводили план «Ковер» и режим «Ракетная опасность».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате атаки украинских беспилотников на Пензенскую области на одном из местных сельскохозяйственных предприятий вспыхнул пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание», — написал губернатор.
Мельниченко подчеркнул, что прибывшие к месту происшествия спасатели оперативно потушили огонь. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Работа экстренных служб продолжается, уточнил глава Пензенской области.
До этого власти рассказали о введении на территории региона режима «Ракетная опасность». Кроме того, в области несколько часов действовали план «Ковер» и ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта.
Пензенская область неоднократно подвергалась атаке дронов противника. Так, 30 июля киевские боевики нанесли удар по логистическому центру, в результате которого ранения получили четыре человека. Также после прилета БПЛА на объекте начался пожар.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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