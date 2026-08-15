Атака БПЛА ВСУ вызвала пожар на предприятии в Пензенской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Власти ночью вводили план «Ковер» и режим «Ракетная опасность».

Атака беспилотников на Пензенскую область 15 августа пожар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Пензенскую области на одном из местных сельскохозяйственных предприятий вспыхнул пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание», — написал губернатор.

Мельниченко подчеркнул, что прибывшие к месту происшествия спасатели оперативно потушили огонь. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Работа экстренных служб продолжается, уточнил глава Пензенской области.

До этого власти рассказали о введении на территории региона режима «Ракетная опасность». Кроме того, в области несколько часов действовали план «Ковер» и ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта.

Пензенская область неоднократно подвергалась атаке дронов противника. Так, 30 июля киевские боевики нанесли удар по логистическому центру, в результате которого ранения получили четыре человека. Также после прилета БПЛА на объекте начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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