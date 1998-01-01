Блокадный трамвай отправился в мемориальный рейс по Петербургу

Акция памяти в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла в пятницу, 25 января, в петербургском Музее горэлектротранса на Васильевском острове. Оттуда 16 апреля 1942 года ушел первый после долгого перерыва трамвай.

Глава города Александр Беглов вместе со школьниками и ветеранами возложил цветы к мемориальной доске «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда», а потом вручил памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» тем, кто пережил те страшные дни.

— Перелистывая страницы истории, я вот почитал воспоминания блокадников, ветеранов, которые отстаивали наш город, и знаете, весну 1942 года в город принесли 15 апреля не ласточки, а наш ленинградский трамвай, — сказал обращаясь к собравшимся Беглов. — Это было большое событие. Всего четыре месяца как трамвай не работал, но женщины, дети, все горожане, старики, пожилые вышли в эти трудные времена, хотя сами были ослаблены, чистить трамвайные пути.

Александр Беглов напомнил, что в тот день 116 трамваев направились по пяти маршрутам в разные концы осажденного города. «Ленинградская правда» писала, что только за первые два дня они перевезли около миллиона человек.

— Это была первая наша победа. И в звонке трамвая привычном, ленинградском, звучал большой колокол нашей общей Победы 1945 года. Это было только начало, — заключил градоначальник.

После этого старый трамвай времен Великой отечественной войны отправился в мемориальный рейс по Санкт-Петербургу.

Ранее Пятый канал рассказывал об открытии большой выставки, посвященной блокаде, в «Ленрезерве».