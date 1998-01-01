Собчак опубликовала видео с голым мужчиной похожим на Смолова

Еще не утих скандал с дракой Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, а Ксения Собчак пошла на очередную провокацию.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео c молодым человеком с оголенным торсом, очень похожим на нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова.

Глаза героя ролика скрыты под надписью «Вот он!!! Мой герой», а подпись к публикации интригующе анонсирует видео на YouTube.

Подписчики Ксении обеспокоились как за спортсмена, так и за телезвезду.

— Боюсь как бы в Виторган в роль Отелло сильно не вошел…со страхом смотрю на шею Собчак, — гласит один из комментариев.

— Виторган уже выехал? — спрашивает другой пользователь.

Ранее Пятый канал рассказывал о любовном треугольнике, который, вероятно, возник в семейной идиллии Собчак-Виторган.