Более 1,5 тысяч человек зажгли свечи на Невском проспекте в память о блокаде

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В этом году она была приурочена работе радио в те трагические долгие 872 дня.

Фото, видео: Пятый канал

Более полутора тысяч человек приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти» в пятницу, 25 января, на Невском проспекте возле Аничкова дворца в преддверии годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

В этом году лейтмотивом акции стало радио — именно его не выключали ни днем, ни ночью жители осажденного города.

На фасад дворца проецировался видеоряд с фрагментами фильма «Блокадная книга» Александра Сокурова. Окружающее пространство прорезали блуждающие лучи прожекторов, создавая атмосферу осажденного города. Когда наступила минута молчания, на всей территории Аничковой усадьбы свет был погашен, и пришедшие отдать дань тем трагическим дням зажгли свечи.

После памятной акции ее участники в сопровождении почетного караула проследовали к полынье на Фонтанке, где ленинградцы в блокаду набирали воду, и возложили цветы.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо удалось прорвать 18 января 1943 года. Полностью город был освобожден 27 января 1944 года. За всю историю Второй мировой войны это была самая долгая блокада города.

Все 872 драматических дня бойцы Красной армии и ленинградцы мужественно противостояли врагу, отстаивая находящийся в осаде город. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

Ранее Пятый канал публиковал перечень памятных мероприятий на 26 и 27 января, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков.

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