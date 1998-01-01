«Мы договорились»: Трамп возвестил о сделке с Конгрессом по «шатдауну»

Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности с Конгрессом об урегулировании затяжного правительственного кризиса. Однако сделка эта краткосрочная — всего лишь на трехнедельный срок в стране возобновится полноценное финансирование деятельности федерального правительства.

— Мы достигли соглашения и наши ведомства возобновят работу, — сказал американский лидер на пресс-конференции в пятницу, 25 января, в Розовом саду Белого дома.

Однако Трамп снова пригрозил: если после 15 февраля демократы в очередной раз не согласуют финансирование сооружения стены на границе с Мексикой, то он введет в этом районе режим ЧП. Более того, в этом случае он пообещал новый «шатдаун».

Конгресс США неоднократно отказывался поддержать проекты команды Трампа по возобновлению финансирования ведомств правительства США.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как жертвы «шатдауна» — госслужащие США стоят в очередях за бесплатной едой.