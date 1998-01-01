Сенат США отклонил два законопроекта о прекращении шатдауна

Американский сенат не одобрил ни один из законопроектов, предложенных Дональдом Трампом, направленных на прекращение крупнейшего за последние годы бюджетного кризиса.

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На голосовании в Конгрессе все предложения провалились. Сенаторы в очередной раз отказались финансировать правительство. Таким образом, ряд министерств остаются без финансирования, а сотни тысяч госслужащих — без зарплаты.

В руки журналистам попал секретный документ из Белого дома. В нем говорится о возможном введении режима ЧС на границе с Мексикой, если ситуация не изменится в ближайшие дни. Тем временем мигранты продолжают форсировать границу.

Погранслужба США опубликовала видеозапись, на которой больше сотни нелегалов преодолевают стену Трампа с помощью лестницы. Запись разделила аудиторию на два лагеря. Одни выступают за скорейшее строительство стены, другие уверены — это доказывает неэффективность искусственной преграды.