Жертвы «шатдауна»: госслужащие США стоят в очередях за бесплатной едой

Сотни тысяч человек второй месяц сидят без зарплаты из-за шатдауна — частичной приостановки работы правительства. Ежедневно за обедами в вашингтонской столовой выстраиваются огромные очереди из бюджетников и членов их семей. Люди приезжают не только из столичного округа, но и из соседних штатов, несмотря на снегопады, которые парализовали северо-восток США. Большая часть сотрудников гуманитарной столовой — такие же сотрудники госучреждений, которые находятся в неоплачиваемых отпусках.

— У нас сейчас нет денег, чтобы выходить из дома куда-то в принципе и тратить деньги. Мы на нуле, и неизвестно, когда мы получим нашу зарплату, — поделилась госслужащая Тесс Кристиансен.

Девять министерств остались без финансирования из-за бюджетных разногласий демократов и республиканцев. Последние во главе с президентом хотят потратить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы против: они готовы выделить из бюджета страны в четыре раза меньше.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил госслужащих, продолжающих работать без зарплаты.