В России назван лучший фильм по итогам 2018 года

Военная драма «Война Анны» режиссера из Екатеринбурга Алексея Федорченко удостоена гран-при премии «Золотой орел», сообщает РИА Новости. Авторы картины получили сразу две статуэтки в номинациях «лучший фильм» и «лучшая режиссура».

Премьера фильма состоялась в рамках 29-го фестиваля «Кинотавр». Главная героиня, по сюжету, чудом остается в живых после того как ее семью расстреляли немцы. Девочка более двух лет живет, скрываясь от фашистов, пока в деревню не приходят солдаты Красной Армии.

Ранее Пятый канал сообщал, что народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков получил премию «Золотой орел» за лучшую главную роль в картине Антона Мегердичева «Движение вверх».