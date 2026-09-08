Завещание журналиста: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны

«Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны

Блокбастер «Охота на императора» стал одной из ожидаемых премьер российского проката в этом году. Фильм уже называют главным событием для всех поклонников исторического кино, однако особый интерес к нему связан с его создателем — легендой отечественной журналистики Алексеем Пимановым, для которого это была последняя работа в большом кино.

Бессменный телеведущий программы «Человек и закон» ушел 23 апреля от острого инфаркта, не дожив до выхода картины в прокат всего пять месяцев. Однако его дело до конца довела его вдова, народная артистка России Ольга Погодина, для которой это стало делом чести и данью памяти мужу.

Премьерный показ кинокартины состоялся 7 сентября в московском кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат фильм выйдет 10 числа.

О чем фильм «Охота на императора»

Действие исторической драмы разворачивается осенью 1812 года — сразу после Бородинского сражения и военного совета в Филях, на котором было принято непростое для страны решение оставить Москву. Французская армия вступает в город, но вместо триумфа сталкивается с пустыми улицами и покинутыми домами, что становится для нее шоком.

В этот момент начинается история одного из главных героев — адъютанта Наполеона, генерала Мишеля Клемана. Будучи потомком русского боярина, казненного царем Василием III, он движется к Москве с жаждой мести. Однако встреча с молодой дворянкой Марией, которая сама стремиться расправиться с французским императором за смерть брата, меняет его планы. Неудачное покушение связывает героиню с адъютантом.

Параллельно развивается сюжет оставшихся в Кремле монахов Чудова монастыря — священнослужители, считая Наполеона «антихристом», готовят собственное покушение. Мария попадает в центр этих событий, где ее отношения с Мишелем переплетаются с заговорами и борьбой за будущее России.

Апогеем драмы становится реальный момент, когда Наполеон перед отступлением из Москвы отдает приказ взорвать Кремль в качестве мести императору Александру I за его молчание.

Актерский состав и места съемок

Генерала Клемана сыграл актер Станислав Бондаренко, а в образе дворянки Марии предстала Милана Бру. Монахов Чудова монастыря воплотили Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и Владислав Тирон, а Наполеона — Иван Шибанов. Кроме того, в фильме снялись Павел Крайнов, Виталий Крылов, Андрей Давыдов и Валентин Смирнитский.

Артистам на подготовку дали около полугода, при этом некоторым пришлось серьезно потрудиться над собой. Так, Крайнову, сыгравшему польского офицера Юзефа Садока, пришлось выучить сразу два языка — польский и французский. Параллельно с этим он активно занимался фехтованием и верховой ездой.

Исторической точности создатели уделили особое внимание, все было продумано до мелочей. Даже для съемок они разработали трехмерную реконструкцию Московского Кремля, максимально приближенную к его облику того времени. Съемки велись в уникальных локациях: старинных усадьбах, монастырях, кинопарке «Москино», где ради этого возвели декорацию «Соборная площадь», а также в стенах самого Кремля, что является редкостью для художественных картин.

История, к которой Пиманов шел всю жизнь

Историческая тема была одной из любимых в творчестве Алексея Пиманова, о чем на премьере фильма сказала Ольга Погодина. Среди его работ — «Крым», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Операция Неман» и многие другие проекты. Однако тема Московского Кремля стояла эталоном в его карьере. Алексей много лет изучал его историю, создавал документальные циклы «Кремль-9» и «Неизвестный Кремль». С «Охотой на императора» режиссер завершил этот цикл, перенеся то, что задумал, на большой художественный экран.

«Эту картину мой супруг писал, сочинял, снимал, скажем так, всю свою жизнь. Он начал с Московского Кремля, и так получилось, что это был его и первый, и последний фильм. Первые были документальные и это было в течение 25 лет, а последний — художественный», — сказала Погодина, отметив, что вышедшая картина является итогом его жизни.

Вдова также подчеркнула, что Пиманов выбрал для своего фильма те вопросы, которые считал по-настоящему важными: любовь, прощение, способность человека стать человеком и переставать «видеть врага в любимом». Она назвала творение своего мужа «смелой и глубокой картиной».

После смерти Пиманова всю оставшуюся работу над фильмом завершила именно Погодина. Она посчитала своим долгом доделать и выпустить его для зрителей, добавив, что в этот момент у нее «просто не было другого выхода».

«У режиссера есть такая возможность сделать так, чтобы его слышали даже после смерти. А моя задача — сделать так, чтобы этот звук его голоса продолжали слушать очень долго. Это моя огромная задача», — добавила Ольга.

Пиманов умер 23 апреля 2026 года в возрасте 64 лет из-за острого инфаркта миокарда. Практически всю свою жизнь он посвятил как журналистике, так и съемкам фильмов. И именно «Охота на императора» предстает не просто его фильмом, а завещанием, которому уделил четверть века. Пиманов так и не увидел свое последнее творение, однако за него это сделают его соратники и миллионы зрителей по всей стране.

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