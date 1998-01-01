Владимиру Машкову вручили «Золотого орла» за главную роль в «Движении вверх»

Народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков получил премию «Золотой орел» за лучшую главную роль в картине Антона Мегердичева «Движение вверх», сообщает РИА Новости.

В этой номинации Машков обошел актера Александра Петрова, который был номинирован на премию за две главные роли в фильмах «Гоголь. Вий» и «Лед».

Лента «Движение вверх» стала самой кассовой в новейшей истории России. В прокате картина собрала более трех миллиардов рублей. Фильм повествует о сенсации, которую устроила сборная СССР по баскетболу, вырвав победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

«Движение вверх» также отмечен наградами за лучший монтаж, звукорежиссерскую работу и визуальные эффекты.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разголов назвал самые успешные российские фильмы в 2018 году. Главной картиной года стала спортивная драма о советском баскетболе «Движение вверх». Доказательством тому послужил оглушительный коммерческий успех киноленты.