Владимиру Машкову вручили «Золотого орла» за главную роль в «Движении вверх»

, 1:51 Видео 27

Актер обошел Александра Петрова в этой номинации.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков получил премию «Золотой орел» за лучшую главную роль в картине Антона Мегердичева «Движение вверх», сообщает РИА Новости.

В этой номинации Машков обошел актера Александра Петрова, который был номинирован на премию за две главные роли в фильмах «Гоголь. Вий» и «Лед».

Лента «Движение вверх» стала самой кассовой в новейшей истории России. В прокате картина собрала более трех миллиардов рублей. Фильм повествует о сенсации, которую устроила сборная СССР по баскетболу, вырвав победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

«Движение вверх» также отмечен наградами за лучший монтаж, звукорежиссерскую работу и визуальные эффекты.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разголов назвал самые успешные российские фильмы в 2018 году. Главной картиной года стала спортивная драма о советском баскетболе «Движение вверх». Доказательством тому послужил оглушительный коммерческий успех киноленты.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

2:29
Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро
1:52
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
1:52
Мероприятия в честь Дня снятия блокады в Петербурге — фильмы, выставки, проекты
1:52
Тест на знание истории блокады Ленинграда
1:51
Владимиру Машкову вручили «Золотого орла» за главную роль в «Движении вверх»
1:51
Орудия блокады: незрячие слухачи, крейсер «Аврора», альпинисты Исаакиевского
1:51
«900 дней» Серджио Леоне — история грандиозного проекта о блокаде Ленинграда
1:29
Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» показали в Кремле
0:42
«Реальный пацан» Антон Богданов рассказал, как пережил двойное предательство
0:22
Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов
0:03
В Петербурге на Доме Берггольц появилось поздравление, адресованное блокадникам
23:57
«Мы договорились»: Трамп возвестил о сделке с Конгрессом по «шатдауну»
23:40
Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство
23:22
«Спартак» разгромил «Зенит» на турнире в Дохе — видео
23:01
Более 1,5 тысяч человек зажгли свечи на Невском проспекте в память о блокаде
22:52
«У меня исчезли зубы» — Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами
22:38
Фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы
22:27
«Будет больше инвестиций» — Мадуро заявил о поддержке России
21:47
Хакеры узнали о подготовке Киева к «столетней войне» с Россией
21:32
Поклонники Сергея Жукова восхищены его способностью «висеть» над водой — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама