В Москве прошла «Спортивная студенческая ночь»

В День российского студенчества, 25 января, в Москве на ГУМ-катке на Красной площади состоялась акция «Спортивная студенческая ночь». Перед началом спортивного праздника участников и зрителей мероприятия поприветствовал министр спорта РФ Павел Колобков.

— Дорогие студенты, я вас всех поздравляю с вашим праздником, поздравляю всех Татьян и их друзей, желаю вам счастья и, конечно, спортивных рекордов, — подчеркнул Колобков.

Из высоких гостей в студенческом празднике также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и вице-президент ГМК «Норильский никель» Владислав Гасумянов. Вел мероприятие знаменитый российский фигурист и посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух.

После официальной церемонии началась самая веселая часть акции. Перед студентами выступили чемпионы мира, Европы и России фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов. Музыкальным гостем вечера также был Алексей Воробьев.

«Спортивная студенческая ночь» проходит в Москве второй год подряд, в 2019-м акция приурочена к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая стартует в Красноярске 2 марта. За 11 дней спортивных состязаний сибирский город примет свыше трех тысяч человек из 59 стран мира.

Ранее Пятый канал сообщал, что в День студента в Петербурге прошел Круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства студентов.