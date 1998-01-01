ОНФ предлагает повысить качество образования за счет профстажировок

В России сегодня празднуют Татьянин День, или как его еще называют в народе — День студента. В вузах страны — особая атмосфера. А в Северной столице в эти минуты обсуждают важную для всех учащихся тему — трудоустройство студентов.

Круглый стол организовали представители Общероссийского народного фронта. К разговору пригласили представителей власти, учебных заведений и, конечно же, бизнесменов. Все обсуждают проект ОНФ «Профстажировки». Его задача — помощь выпускникам найти компанию, пройти там практику и в конечном итоге, получить работу.

- Молодой человек учится в учебном заведении, он выбирает тему своей работы не ту, которую в стол положит, а ту, которая будет востребована работодателем. Под нее он проходит практики, стажировки. И к концу обучения он будет знать, где он будет работать, — рассказал Илья Семин, координатор проекта ОНФ «Профстажировки».

Проект «Профстажировки» существуют уже два года. За это время тысячи студентов успешно прошли практику и нашли работу. Сегодня на сайте проекта более 15 тысяч вакансий.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на предприятиях России стартовал проект «Профстажировки».