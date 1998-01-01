Миссия невыМУРнима: застрявшую на дереве кошку пришлось ловить курткой

, 9:00 Видео 48

Несчастное животное забралось на дерево, но не смогло сбалансировать на тонких ветвях.

Фото, видео: Вконтакте @rostovnadonu, © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Настоящая спасательная операция развернулась в одном из районов Ростова. Горожанам пришлось спасать кошку, застрявшую на дереве. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети.

Судя по всему, легкомысленное животное выпрыгнуло из распахнутого окна квартиры в ближайшем доме — скорее всего, сразу на дерево. Однако спуститься ниже любительнице свежего воздуха не удалось. Тонкие и гибкие ветки дерева прогнулись под весом кошки, и хвостатая путешественница едва не упала. Животное смогло зацепиться за ветки передними лапами — это спасло кошку от стремительного падения и серьезных травм.

Неравнодушные прохожие, увидев разворачивающуюся трагедию, поспешили на помощь. Кошачьи спасатели растянули под деревом куртку на манер спецтента, которой и поймали упавшее-таки животное. Как сообщают авторы видео, кошку передали находившимся там же хозяевам — сейчас у хвостатой все хорошо.

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