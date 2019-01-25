«Сразу станет легче»: Собчак предложила Матильде Шнуровой терапию

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Телеведущая подсказала экс-супруге лидера группировки «Ленинград» метод, который наверняка поможет ей в психологической разгрузке.

Фото: instagram @matilda.shnurova

Тема:
Развод Сергея Шнурова 42

Ксения Собчак предложила Матильде Шнуровой эффективный способ психотерапии. Метод телеведущая оставила в комментариях под записью Матильды в Instagram.

Экс-супруга музыканта Сергея Шнурова опубликовала на своей странице в социальной сети запись о том, что после развода с артистом ей пришлось прочитать о себе немало самых разнообразных публикаций.

— Чего я только не прочитала о себе за последний год… Спокойно, ребята, — написала женщина.

В комментариях к Матильде обратилась «подруга по несчастью» — Ксения Собчак. Телеведущую тоже активно обсуждают в СМИ и социальных сетях из-за недавней драки ее мужа Максима Виторгана. Ксения предложила Шнуровой надежный способ почувствовать себя лучше в этой ситуации.

— Дорогая моя! Предлагаю терапию. Представь, сколько про себя я прочитала за последний месяц, и тебе сразу станет легче, — шутит Собчак.

Ранее Пятый рассказывал о том, что Матильда Шнурова до сих пор не может прийти в себя после разрыва с лидером группировки «Ленинград».

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