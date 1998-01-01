СК проверяет сообщения об избиении полицейским мужчины в Новосибирске

, 14:44 Видео 27

Правоохранитель указал жителю сибирского города на то, что он выгуливает собаку без намордника, а затем разгорелся конфликт.

Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @s.nlex

В Новосибирске произошел конфликт между сотрудником полиции и местным жителем. Правоохранитель указал мужчине, что тот выгуливает собаку бойцовской породы без намордника. Житель Новосибирска ответил на это нецензурной бранью, а затем и вовсе напал на полицейского. Случившееся оценивает Следственный комитет, передает ТАСС.

— В ходе проверки установлено, что 04 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции. В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы произошедшего представили свою версию произошедшего. На видео, которое опубликовала в Instagram дочь владельца собаки, утверждается, что полицейский был пьян и якобы избил мужчину при свидетелях.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает проверку случившегося, проводится судебно-медицинская экспертиза травм полицейского.

Ранее Пятый канал рассказывал о проверке СК в кузбасском городе Юрга. Там, в одной из школьных столовых, детей накормили некачественным обедом.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:58
«Евровидение-2019» проведут бывшая подруга Ди Каприо и ЛГБТ-активист
14:44
СК проверяет сообщения об избиении полицейским мужчины в Новосибирске
14:35
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
14:20
Рогули не интересуют: супруг Ольги Скабеевой об инциденте в ПАСЕ
14:08
В Москве бушует непогода — снегопад грозит побить рекорд последних 70-ти лет
13:50
Не менее 12 человек пострадали в аэропорту Анталии из-за торнадо
13:31
В Минприроды назвали регионы с самым грязным воздухом
13:18
Молчали бы: В Совфеде возмутились пренебрежительной статьей о блокаде Ленинграда
13:11
Матвиенко: Подвиг жителей блокадного Ленинграда сохранится в наших сердцах
13:00
Траурная церемония возложения венков прошла на Пискаревском кладбище
12:51
Память блокады: Мария Ягодницына вспоминает детство в осажденном Ленинграде
12:38
«Никто не забыт, ничто не забыто»: Россияне чтят память жертв блокады Ленинграда
12:10
«Сразу станет легче»: Собчак предложила Матильде Шнуровой терапию
11:50
В сети появились первые кадры нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
11:43
Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи на Невском проспекте
11:34
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ
11:21
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский устроил дебош на дороге — видео
11:01
Концерт Пугачевой назначен на апрель. Фанаты и перекупщики сходят с ума
11:00
Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге
10:49
Прямая трансляция траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама