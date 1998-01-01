СК проверяет сообщения об избиении полицейским мужчины в Новосибирске

В Новосибирске произошел конфликт между сотрудником полиции и местным жителем. Правоохранитель указал мужчине, что тот выгуливает собаку бойцовской породы без намордника. Житель Новосибирска ответил на это нецензурной бранью, а затем и вовсе напал на полицейского. Случившееся оценивает Следственный комитет, передает ТАСС.

— В ходе проверки установлено, что 04 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции. В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы произошедшего представили свою версию произошедшего. На видео, которое опубликовала в Instagram дочь владельца собаки, утверждается, что полицейский был пьян и якобы избил мужчину при свидетелях.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает проверку случившегося, проводится судебно-медицинская экспертиза травм полицейского.

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