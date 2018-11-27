Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Опальный депутат Верховной рады Надежда Савченко выдвинута кандидатом на пост президента Украины от своей партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», передает ТАСС.

На съезде в гостинице «Украина» однопартийцы единогласно поддержали инициативу сестры политика Веры Савченко.

Уже почти год Надежда Савченко находится под стражей по делу о подготовке террористического акта в Киеве, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя на Украине и подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. В 2016 году военнослужащая украинской армии Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за соучастие в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, однако по просьбе родственников погибших была помилована президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас украинский ЦИК зарегистрировал 20 кандидатов на пост главы государства. Выборы президента Незалежной назначены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Юлия Тимошенко.