Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю

, 16:54 Эксклюзивное интервью 379

Астролог Павсекакий Богданов рассказал о том, кого из знаков зодиака ждет удача, а кому следует быть осторожнее на неделе с 28 января по 3 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

Новая неделя всегда означает новые рабочие и личные цели. Астролог Павсекакий Богданов рассказал Пятому каналу о том, что поможет каждому из знаков зодиака выполнить все поставленные задачи.

Овнам астролог советует быть на грядущей неделе осторожнее со своими желаниями. Представителям знака может показаться, что они уже близки к цели, хотя это не так. И даже, если вы действительно «на финишной прямой» — осторожность не помешает.

Тельцов на неделе с 28 января по 3 февраля ждет очень много рутинной работы и прочих задач, игнорировать которые звезды настоятельно не рекомендуют.

Для Близнецов у астролога серьезное предупреждение: не нужно тратить силы на ссоры с родными и близкими. Лучше сконцентрироваться на рабочих процессах.

Раки на следующей неделе проявят нехарактерные для себя черты. И даже, если это не поможет достичь намеченных целей — на пользу пойдет все равно.

А вот Львы, кажется, сошли с намеченного ими пути — астролог советует представителям знака «оглянуться по сторонам», чтобы понять, как вернуться к начальному плану. Или продолжить следовать тем же маршрутом — в зависимости от того, что в данный момент вы считаете более необходимым.

Финансовую удачу неделя сулит Девам. Однако расслабляться не стоит — сконцентрируйтесь на своих обязанностях.

Весам на следующей неделе лучше всего заняться «долгостроями» — звезды говорят, что давно откладывавшиеся дела в этот период будут завершены наилучшим образом.

Скорпионов астролог предостерегает от излишних трат. Избежать их получится, если абстрагироваться от собственных эмоций и в решениях отталкиваться от холодного расчета.

Стрельцы окажутся во власти решительности и самообладания. Однако переоценивать свои силы не стоит: если пытаться решать все задачи сразу, сил не хватит и на половину рабочей недели.

Козерогам для достижения намеченных на неделю целей необходимо проявить сдержанность и организованность. Постарайтесь уберечь себя от мимолетных соблазнов.

Водолеев очень выручит на грядущей неделе их тяга к труду. Ошибаться не бойтесь — астролог отмечает, что в вашем случае главным будет вовремя попросить совета.

Для Рыб неделя станет чередой сюрпризов и неожиданностей, которые, к сожалению, не всегда будут приятными. Зато порадуют выходные — они принесут много теплых минут с близкими.

Ранее Пятый рассказывал о том, какое будущее астрологи предсказывают Бузовой и Волочковой.

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