Известный астролог Павсекакий Богданов рассказал о будущем одних из самых популярных женщин России Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой, которые традиционно отметили дни рождения в один день, 20 января.

По словам эксперта, несмотря на то, что светские львицы родились в одну дату, судьбы Бузовой и Волочковой кардинально отличаются.

— У Бузовой будет еще несколько браков, успех продержится до 50 лет, также идет постоянное поддержание формы и тому подобное. Гороскоп Волочковой же напоминает «сбитого летчика». Нет ни личной жизни, ни деловой сферы, ни творчества, ничего. Но все же по всякому информационному поводу она будет пытаться держать страну «за горло» еще лет десять, — поделился Богданов.

Однако при этом он отметил, что у женщин весьма схожи психотипы.

— Постоянный поиск себя в творчестве и изыскания в личной жизни. То есть, они никогда не будут довольны мужчиной рядом, всегда будут искать что-то лучшее, — добавил астролог.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова отметила 33-летие на французском горнолыжном курорте в Куршевеле в компании близких подруг и сестры. Анастасия Волочкова, в свою очередь, в свой 43 день рождения предпочла не делиться с общественностью подробностями личного праздника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Янв 2019 в 2:13 PST