В Госдуме отреагировали на статью в немецком издании о блокаде Ленинграда

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Депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский посоветовал иностранным журналистам не вмешиваться во внутренние дела России.

Фото: © РИА Новости / Вадим Жернов

В Государственной думе прокомментировали статью в немецком издании Süddeutsche Zeitung, автор которой завила об излишней героизации жителей блокадного Ленинграда.

Петербургский депутат Сергей Боярский посоветовал журналистам из ФРГ «аккуратнее» освещать памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины полного снятия блокады.

Я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела. И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, — приводит URA.RU слова парламентария.

Ранее журналистка немецкой газеты Сильке Бигальке заявила, что российские власти «злоупотребляют» памятью о героях блокадного Ленинграда.

Пятый канал рассказывал о траурных церемониях в Санкт-Петербурге, посвященных погибшим в годы блокады ленинградцам.

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