В Госдуме отреагировали на статью в немецком издании о блокаде Ленинграда

В Государственной думе прокомментировали статью в немецком издании Süddeutsche Zeitung, автор которой завила об излишней героизации жителей блокадного Ленинграда.

Петербургский депутат Сергей Боярский посоветовал журналистам из ФРГ «аккуратнее» освещать памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины полного снятия блокады.

— Я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела. И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь , — приводит URA.RU слова парламентария.

Ранее журналистка немецкой газеты Сильке Бигальке заявила, что российские власти «злоупотребляют» памятью о героях блокадного Ленинграда.

Пятый канал рассказывал о траурных церемониях в Санкт-Петербурге, посвященных погибшим в годы блокады ленинградцам.