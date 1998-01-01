«Толстая тетка»: Садальский рассказал, как познакомился с Мариной Влади

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Российский актер рассказал о первой встречи с певцом и его супругой.

Фото: www.globallookpress.com

Известный актер, звезда кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский рассказал в своем Instagram о впечатлениях от первого знакомства с Владимиром Высоцким и Мариной Влади. Первая встреча с легендарным актером и певцом у кинозвезды произошла в Одесской киностудии. В то время Владимир казался слишком «важным», и Садальский, по его словам, не упустил возможности, чтобы пошутить над ним.

— Владимир казался жутко важным, ходил в страшно дорогих шмотках и был так переполнен собственной значимостью, что меня все время подмывало поставить его на место. Высоцкий? Ну, и что. А я — Садальский! — написал артист.

В тот день на съемки Высоцкий приехал не один, а вместе со своей супругой — Мариной Влади. Девушка преданно ждала своего мужа на скамейке у входа в бильярдную.

Вероятно, чтобы задеть чувства музыканта и «спустить с небес на землю», с намеком на Марину Садальский спросил.

Володя, скажите, а кто эта толстая тетка?

Как и следовало ожидать, вопрос возмутил Высоцкого, но Садальский решил не портить отношения с певцом.

В комментарии к своей публикации Станислав признался, что, хотя Влади не удалось поучаствовать в роли Клавдии или Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», у нее получилось оставить более значительный след.

— И слава Богу, на сержанта Синичкину Марина никак не тянет. А вот на Музу и Любовь Высоцкого — да. И эту роль у нее уже никто никогда не отнимет.

Ранее Пятый канал рассказал, что спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» показали в Кремле ко дню 81-летия великого музыканта.

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