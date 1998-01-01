Стали известны травмы пострадавших от взрыва газового котла в кафе

Сорок человек пострадали в результате взрыва газового котла в кафе «Рандеву» в Саратовской области, 26 января. В основном люди получили ожоги груди, рук, спины, бедер и лица. Как стало известно Пятому каналу, 35 пострадавших — гости на празднике, пятеро — сотрудники общепита. Среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали 25% ожогов тела.

Выяснилось, что в заведении один зал, а кухня отделена тонкой гипсокартонной перегородкой. В результате этого огонь после взрыва распространился по всей площади посещения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газовых баллонов.