Шесть ДТП произошло на Киевском шоссе в Ленобласти

Шесть ДТП произошло в субботу, 26 января, на участке Киевского шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварий никто не пострадал.

–Там шесть ДТП на одном месте, никто не пострадал. Движение на дороге затруднено, но о полном перекрытии шоссе информации не было, — приводит агентство слова представителя инспекции безопасности дорожного движения.

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Точное число автомобилей, попавших в аварию, неизвестно. Однако, судя по снимкам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, участниками ДТП стали грузовые автомобили, внедорожники и легковые машины. Как сообщает сервис «Яндекс. Карты», движение на Киевском шоссе на данный момент затруднено.

Ранее Пятый канал сообщал, что более 50 автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье.