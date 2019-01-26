Более 50 автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье

На участке Симферопольского шоссе с 24 километра по 58 километр всего столкнулись около 50 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

В Чеховском районе Московской области столкнулись 17 автомобилей. Авария произошла на 58-59 километре Федеральной трассы М-2 («Крым») в субботу, 26 января. Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. В результате аварии автомобили получили незначительные повреждения.

Известно о девяти пострадавших, шестерых — госпитализировали.

Ранее Пятый канал сообщал, что на севере Италии в автономной области Валле д’Аоста в воздухе столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, погибли четыре человека.