«Упал на пол и пополз»: Пострадавший рассказал, как спасался во время взрыва в кафе

, 20:37 Эксклюзивное интервью 206

В результате взрыва газового котла пострадали порядка 30 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото, видео: Пятый канал

Мужчина, получивший серьезные ожоги во время взрыва в кафе в Саратовской области, 26 января рассказал, что когда произошел хлопок, он упал на пол и пополз. Его супруга Анна Горохова пояснила, что в кафе «Рандеву» они отмечали день рождения ее дяди.

— Мы находились на юбилее у моих родственников, у моего дяди. Произошел взрыв бытового газа, как мы потом поняли, что бытового газа. Была сильная взрывная волна. Пострадавших очень много, порядка 40 человек, тяжелых много, — рассказала женщина.

В распоряжении Пятого канала также оказались кадры изнутри заведения, где произошел взрыв. Судя по видео, помещение сильно обгорело.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате взрыва порядка 30 человек оказались на больничной койке. Шестеро получили серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура и СК РФ организовали проверку по факту этого происшествия.

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