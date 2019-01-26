Громкий скандал из-за Собчак привел Виторгана к болезни

Известный российский актер Максим Виторган выложил в Instagram новое фото, под которым рассказал о своем здоровье. Супруг Ксении Собчак признался, что неважно себя чувствует, но скоро обещает вернуться в строй.

– Мои артисты дали мне возможность поболеть денек дома, и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания в городе Лжедмитрове. Но завтра злой Карабас-Барабас вернется и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города, – подписал публикацию артист.

Хотя комментарии к посту автор намеренно скрыл, в сети уже нашли основание внезапного заболевания артиста. Причиной плохого самочувствия Виторгана мог стать громкий скандал из-за драки с вероятным любовником Собчак в одном из столичных кафе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что Константин Богомолов впервые вышел в свет после того, как Максим Виторган сломал ему нос.