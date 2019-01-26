Громкий скандал из-за Собчак привел Виторгана к болезни

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Российский актер выложил фото в Instagram, под которым рассказал о своем самочувствии.

Фото: Instagram @mvitorgan

Известный российский актер Максим Виторган выложил в Instagram новое фото, под которым рассказал о своем здоровье. Супруг Ксении Собчак признался, что неважно себя чувствует, но скоро обещает вернуться в строй.

Мои артисты дали мне возможность поболеть денек дома, и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания в городе Лжедмитрове. Но завтра злой Карабас-Барабас вернется и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города, – подписал публикацию артист.

 
 
 
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Мои артисты дали мне возможность поболеть денёк дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания #вгороделжедмитрове 😜😜😜 Но завтра злой К.Барабас вернётся 👹 и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города @lzhedmitrov ☢️🎭 #несчастныйслучай #репетициялюбовьмоя #кортнев #белоголовцев #максимвиторган

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Хотя комментарии к посту автор намеренно скрыл, в сети уже нашли основание внезапного заболевания артиста. Причиной плохого самочувствия Виторгана мог стать громкий скандал из-за драки с вероятным любовником Собчак в одном из столичных кафе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что Константин Богомолов впервые вышел в свет после того, как Максим Виторган сломал ему нос.

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