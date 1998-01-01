Российские военные получат новейший разведывательный комплекс «Глаз»

Российские военные получат в свое распоряжение индивидуальный разведывательный комплекс «Глаз», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Глаз» представляет собой миниатюрное устройство с камерой, которое боец будет запускать из ручной ракетницы. На высоте 300 метров аппарат выбрасывает парашют, а камера, плавно спускаясь, передает изображение на планшет.

Основное назначение «Глаза» — разведка в местах боевых действий и чрезвычайных ситуаций, где обычное получение данных затруднено или особенно рискованно. Например, комплекс будет незаменим в ситуациях, когда бои ведутся на городских улицах.

По словам источника, «Глаз» уже опробован в Сирии в экспериментальном порядке. Сейчас устройство проходит заводские испытания.

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