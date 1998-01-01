«Шатдаун» стоил экономике США $6 миллиардов

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После рекордной 35-дневной остановки работы американского правительства специалисты подсчитывают убытки.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Американские эксперты из S& P Global Ratings подсчитали, что экономика США потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-з рекордного «шатдауна». К слову, сам «шатдаун» закончился 26 января, когда Трамп подписал законопроект о восстановлении финансирования правительства.

— Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках, — поясняют специалисты S& P.

«Шатдаун» случился из-за того, что Трамп не смог договориться с демократами в Конгрессе по поводу бюджета. Президент настойчиво требовал дополнительных средств на постройку стены вдоль мексиканской границы, парламентарии финансировать такие траты из казны отказывались. Так как из-за этого не удавалось согласовать финальный проект бюджета, государственные учреждения оставались без средств и не функционировали.

Несмотря на то, что Трамп отступил, он не намерен отказываться от идеи построить пограничную стену.

Ранее Пятый канал публиковал заявление Трампа о сделке с Конгрессом по «шатдауну».

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