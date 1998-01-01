Boeing-737 совершил аварийную посадку во Внуково после отказа электросистемы

Как стало известно Пятому каналу, пассажирский Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр», следовавший рейсом UTA355 Москва — Грозный совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково вскоре после вылета. На борту произошел отказ электросистемы и левого авиагоризонта.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно в 03.11 по московскому времени после выработки топлива. Никто не пострадал.

Пассажиров рейса отправили в пункт назначения резервным бортом в 05.48 по московскому времени.

Ранее Пятый канал сообщал, что несколько самолетов не могут приземлиться в Симферополе из-за тумана. Сложная погодная обстановка привела и к задержкам вылетающих рейсов.