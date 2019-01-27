В интернете исказили слова чиновницы о вкладах россиян в бюджет

Пользователь сети вырвал из контекста и исказил слова Марины Юденич, председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека. Подхваченное юзерами, высказывание Юденич о вкладе россиян в бюджет наделало шуму в интернете, как рассказали «Известия» — на пустом месте.

— Вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать? — в таком виде высказывание чиновницы распространялось по сети.

Чтобы разрешить сложившееся недоразумение, сама Юденич разместила в Facebook видео выступления, из которого была вырвана фраза. Оказалось, она имела ввиду не всех россиян, а представителей экспертного сообщества, которые предложили восстановить исторический квартал города Королев.

— Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить — ребят, вы так легко говорите: а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте столько Вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать, — так выглядит полная цитата Юденич из обращения к архитекторам, запросившим значительные суммы из казны.

Ранее Пятый канал рассказывал о словах алтайской чиновницы, которые тоже взбудоражили сеть.