В интернете исказили слова чиновницы о вкладах россиян в бюджет

Пользователь сети вырвал из контекста и исказил слова Марины Юденич, председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека. Подхваченное юзерами, высказывание Юденич о вкладе россиян в бюджет наделало шуму в интернете, как рассказали «Известия» — на пустом месте.
Чтобы разрешить сложившееся недоразумение, сама Юденич разместила в Facebook видео выступления, из которого была вырвана фраза. Оказалось, она имела ввиду не всех россиян, а представителей экспертного сообщества, которые предложили восстановить исторический квартал города Королев.
Ранее Пятый канал рассказывал о словах алтайской чиновницы, которые тоже взбудоражили сеть.