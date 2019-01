«Рано попрощалась»: Валерия не может вернуться в Россию из-за снегопада

View this post on Instagram

Рано я попрощалась с Дубаем — вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель. На этом приключение не закончилось: выяснилось, что забыла в такси телефон, (со мной такой первый раз в жизни случилось😂🙈). Слава Богу, нашёлся. В общем, судьба подарила нам ещё один день в тёплых краях. Ждём теперь информацию о метеоусловиях Москвы сегодня. Но, несмотря на ночные приключения, в 9 утра уже были на тренировке — продолжаем жить в прежнем активном ритме. Если честно, уже хочется домой- соскучилась по своим родным, работе и даже по собственной подушке. ☀️☀️☀️🌍🌍🌍#дубай #оаэ #путешествиясвалерией