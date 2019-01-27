«Рано попрощалась»: Валерия не может вернуться в Россию из-за снегопада

, 18:23 Фото 177

Попасть на родину артистке мешает непогода, завладевшая Москвой.

Фото: instagram @valeriya

Российская певица Валерия не может вернуться в Россию. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Артистка проводила отпуск в Дубае, и вчера, 26 января, должна была вылететь домой, в Россию. Однако из-за сложных погодных условий в Москве рейс отменили.

— Рано я попрощалась с Дубаем — вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель, — пишет Валерия на своей странице.

 
 
 
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Рано я попрощалась с Дубаем — вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель. На этом приключение не закончилось: выяснилось, что забыла в такси телефон, (со мной такой первый раз в жизни случилось😂🙈). Слава Богу, нашёлся. В общем, судьба подарила нам ещё один день в тёплых краях. Ждём теперь информацию о метеоусловиях Москвы сегодня. Но, несмотря на ночные приключения, в 9 утра уже были на тренировке — продолжаем жить в прежнем активном ритме. Если честно, уже хочется домой- соскучилась по своим родным, работе и даже по собственной подушке. ☀️☀️☀️🌍🌍🌍#дубай #оаэ #путешествиясвалерией

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Как оказалось, отмена вылета стала не единственным злоключением певицы — по дороге из аэропорта Валерия забыла в такси телефон. Гаджет удалось найти и вернуть — как отмечает сама артистка, в подобной ситуации она оказалась впервые в жизни.

— Если честно, уже хочется домой — соскучилась по своим родным, работе и даже по собственной подушке, — цитирует звезду издание Утро.ру.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Валерии удается всегда пребывать в прекрасной физической форме.

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