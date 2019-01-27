«Рано попрощалась»: Валерия не может вернуться в Россию из-за снегопада

Российская певица Валерия не может вернуться в Россию. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Артистка проводила отпуск в Дубае, и вчера, 26 января, должна была вылететь домой, в Россию. Однако из-за сложных погодных условий в Москве рейс отменили.

— Рано я попрощалась с Дубаем — вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель, — пишет Валерия на своей странице.

Как оказалось, отмена вылета стала не единственным злоключением певицы — по дороге из аэропорта Валерия забыла в такси телефон. Гаджет удалось найти и вернуть — как отмечает сама артистка, в подобной ситуации она оказалась впервые в жизни.

— Если честно, уже хочется домой — соскучилась по своим родным, работе и даже по собственной подушке, — цитирует звезду издание Утро.ру.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Валерии удается всегда пребывать в прекрасной физической форме.