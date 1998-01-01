Главным героем военной реконструкции «День Ленинградской Победы» стал Т-34

В Волосовском районе Ленинградской области прошла масштабная военно-историческая реконструкция «День Ленинградской Победы», посвященная 75-летию полного снятия блокады города. Уникальность этого мероприятия в том, что в нем задействованы восстановленные полноразмерные действующие образцы военной техники, участвовавшей в этих сражениях.

В первую очередь, это легендарный Т-34. Город Волосово и окрестные поселения были освобождены 27 января 1944 года благодаря наступлению 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта полковника Владислава Хрустицкого, ставшего впоследствии Героем Советского Союза. Реконструкторы из Петербурга, Москвы, Вологды, других городов показали эпизод тех напряженных двухнедельных боев, окончившихся нашей победой.

По словам организаторов памятного мероприятия, с каждым годом в нем участвует все больше молодежи.

— Для народа очень важно не забыть ту память о Победе, о том, что хотели завоевать наш народ, — рассказал Пятому каналу один из членов военно-исторического клуба «Искра», уроженец Гатчины Дмитрий Козак.

Ранее Пятый канал рассказывал о военно-историческом фестивале «В полосе прорыва», который проходит в Ленобласти, и также приурочен к годовщине полного снятия блокады Ленинграда.