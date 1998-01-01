Золото и серебро завоевали российские лыжники на этапе Кубка мира в Швеции

Российские лыжники заняли первое и второе место на эстафете 4×7,5 километров на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Золото досталось команде «Россия-2» — Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев. Второе время в гонке показала четверка «Россия-1» в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Бронза досталась норвежцам, которые отстали от лидеров на 35,8 секунды.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские биатлонисты впервые за 12 лет выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии.