Как российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонисты принимают поздравления и празднуют победу. На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе мужская и женская команды впервые за 12 лет завоевали золото в эстафете. Такого результата, кажется, не ожидали и сами спортсмены. Ветер, мокрый снег, сложная трасса. Пока соперники падали один за другим на крутых и скользких поворотах, сборная России уверенно шла к финишу.

В Оберхофе победителей биатлонной гонки объявляют на чистом «русском». Мужская эстафетная четверка с золотым отливом «сверкает» на самой высокой ступени пьедестала, до которой еще каких-то пару часов назад смогли добраться и наши девушки. Невероятный исход командных эстафет. Первый золотой дубль за 12 лет. Российская команда в Оберхофе расстреляла весь биатлонный мир. Быстро, а главное точно.

Женскую сборную перед стартом никак нельзя было причислить к фаворитам. Семь долгих лет без побед. В команде три дебютантки Кубка мира и только одна спортсменка из экспериментальной биатлонной «четверки», Юрлова-Перхт, уже слышала Российский гимн под сводами европейских арен. Остальные только мечтали об этом. И эти мечты чуть не рухнули вместе с Маргаритой Васильевой, которая на втором этапе эстафеты столкнулась с немкой Франциской Хильдербранд. Потеряла время, но собралась и точно отстреляла.

— Преимущество наших спортсменов в том, что на нас основные ставки не делают как на лидеров соревнований. Но такие победы заставят спортсменов бояться нас, — считает биатлонист Дмитрий Ярошенко.

Устоять на ногах в Оберхофе вообще смогли единицы. На этом крутом спуске падали все: и женщины и мужчины, напрасно цепляясь за мокрый снег.

К середине гонки стрельбище замело окончательно. Мокрый снег прилип к видеокамерам, ветер задувал так, что выстрелы «полетели в молоко». В непредсказуемом Оберхофе было непредсказуемо все. И погода, и победители. Но именно этот этап Кубка мира считается одним из самых престижных в биатлонной табели о рангах. И выиграть здесь мечтают все.

— Когда ты бегаешь в Оберхофе, у тебя ощущение, что это один из самых главный стартов олимпийской игры. И это невероятно. Я всех от души поздравляю, — сказал биатлонист Иван Черезов.

Женская гонка « на нервах» держала в напряжении болельщиков до самого финиша. Юрлова пересекла его с флагом. Мужская эстафета получилась чуть менее драматичной по духу, но от этого не менее интересной. И с персональной интригой дуэлянтов в предстартовом помещении камера фиксирует каждую эмоцию.

На лице немца улыбка, а вот Александр Логинов, наглухо застегивающий куртку, максимально закрыт от всех. Впрочем как и Фуркад. На французе утепленный вариант зимней экипировки. Но на трассе будет слишком жарко, и замерзнуть он точно не успеет. Почти минутное отставание на заключительном этапе от Александра Логинова с ничтожными шансами догнать россиянина. Даже молниеносному Фуркаду это оказалось не под силу.

— Трудно было надеяться на лучший результат без провала Логинова, — отметил Мартен Фуркард.

Фуркад не видел как россиянин, которого он еще накануне клеймил позором из-за победы в спринте, финишировал с флагом. Француз остался далеко позади. Только вторым.

— Наши спортсмены доказали, что Россия будет побеждать биатлон на самом высоком уровне, — подытожил тренер Владимир Барнашев.

«Золотого запаса» российским биатлонистам хватит ровно на три дня. 16 января в соседнем Рупольдинге начнется пятый этап Кубка мира. И наша страна снова захочет от спортсменов медалей, к которым они нас уже приучили даже без Антона Шипулина.