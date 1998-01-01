«А где?»: пользователи не нашли следов побоев у Богомолова

Интернет-пользователи заподозрили режиссера Константина Богомолова в симулировании травм после драки с Виторганом. Поводом для сомнений стало видео, которое мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи запечатлен сам Богомолов, вместе с театральной труппой, выходящий на поклон. Несколько дней назад Константин сообщал о двойном переломе носа и травмах черепа после драки, однако на лице мужчины не видно никаких следов побоев. Нет ни синяков, ни царапин, ни отеков. Кроме того, кланяться после серьезного ЧМТ невозможно физически — но именно это и делает режиссер, сообщает издание «Дни.ру».

— Извиняюсь, а где сломанный нос?

— Лучший спектакль был у Гранд Кофемании!

— Извините, что не в тему, а где сломанный нос? — спрашивают подписчики.

Ранее Пятый канал рассказывал о драке Константина Богомолова с Максимом Виторганом, мужем Ксении Собчак. Супруг телеведущей ворвался в кафе, где женщина предположительно сидела со своим другом, и устроил скандал, а после, как утверждается — и драку.