Нацбанк Украины продал почти десять миллионов гривен рулонами

Национальный банк Украины продал почти десять миллионов гривен рулонами. Как сообщает телеканал «360», аукцион был электронным, поэтому участники могли приобретать рулоны в режиме удаленного доступа.

Отмечается, что в неразрезанных листах были банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен. Участники аукциона подали заявки на приобретение десяти тысяч рулонов из банкнот по одной гривне, 20 тысяч рулонов — по две гривны, три тысячи — по пять гривен и две тысячи — по десять гривен.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Центробанк выпустил в обращение памятные монеты в честь 50-летия выхода на экраны первой серии мультфильма «Ну, погоди!»