Нацбанк Украины продал почти десять миллионов гривен рулонами

, 23:59 140

Аукцион прошел в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Фото: Globallookpress.com © Sergey Kovalev

Национальный банк Украины продал почти десять миллионов гривен рулонами. Как сообщает телеканал «360», аукцион был электронным, поэтому участники могли приобретать рулоны в режиме удаленного доступа.

Отмечается, что в неразрезанных листах были банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен. Участники аукциона подали заявки на приобретение десяти тысяч рулонов из банкнот по одной гривне, 20 тысяч рулонов — по две гривны, три тысячи — по пять гривен и две тысячи — по десять гривен.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Центробанк выпустил в обращение памятные монеты в честь 50-летия выхода на экраны первой серии мультфильма «Ну, погоди!»

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

1:24
До России не дойдет: Эколог оценил идею отказа немцев от туалетной бумаги
1:09
Неизвестный, прокатившийся по КАД на «ватрушке», попал на видео
0:59
Неизвестные похитили работу Бэнкси из парижского театра «Батаклан»
0:47
Мэр Саратова накажет тех, кто отправил учителей в мороз разгребать снег
0:29
Автомобиль рухнул в пропасть на юге Чечни, трое погибли
0:24
Жене президента Сирии удалили раковую опухоль
0:12
«Папина дочка» шокировала фанатов сменой образа после родов
0:11
Опубликованы кадры с подозреваемым в краже картины Куинджи с камеры видеонаблюдения
23:59
Нацбанк Украины продал почти десять миллионов гривен рулонами
23:49
Меган Маркл отказалась от многомиллионного предложения сняться в сериале
23:38
Представитель Минкульта: Воры готовились к краже по сценарию фильма «Старики-разбойники»
23:12
С красной дорожки на больничную койку: Кейт Бекинсейл срочно госпитализировали
22:58
Емельяненко рассказал о своем самочувствии после боя с Бейдером
22:43
Стали известны приметы вора, укравшего картину Куинджи из Третьяковской галереи
22:32
Жители Южных Курил обеспокоены территориальными претензиями Японии
22:16
«Ограбление века»: Художник Заграевский о том, кто мог похитить картину Куинджи
21:58
Видео: Музей Дома радио в годовщину снятия блокады переполнен посетителями
21:48
«Это не она!»: Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову
21:34
«Он сел в Mercedes»: Очевидцы о похитителе картины Куинджи
21:29
Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Гааге россиян нет

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама