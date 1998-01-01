Мэр Саратова накажет тех, кто отправил учителей в мороз разгребать снег

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал привлечь к ответственности должностных лиц, которые причастны к вопиющему инциденту, произошедшем с учителями школы № 95 в середине января. Преподавателей выгнали на улицу в мороз помогать дворникам убирать снег. Заявление градоначальник сделал в воскресенье, 27 января.

— Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур. Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию, — приводит слова Исаева РИА Новости.

Мэр Саратова также отметил, что решение по факту произошедшего будет принято в понедельник, 28 января. И хотя руководство учебного заведения назвали помощь учителей в уборке добровольной, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Пятый канал публиковал снимок, на котором видно, как учителя убирают снег в мешки в мороз. Фото появилось в Twitter. публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

Позже в администрации Саратова заявили, что коллектив школы № 95 участвовал в часовой уборке снега во время отмененных занятий. Причиной привлечения педагогов была названа нехватка штатных дворников.