Видео: В сети обсуждают пьяного Гошу Куценко, объявившем о новом челлендже

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Известный российский актер опубликовал на своей страничке в Instagram видео, на котором он изображает сильно подвыпившего мужчину.

Фото, видео: ТАСС / Нагорный Александр, instagram @goshakutsenko

Популярный российский актер Гоша Куценко стал инициатором нового челленджа. Как он будет называться — пока не ясно, наименование артист по всей видимости не придумал, однако подписчики Куценко в Instagram уже решили, что это будет не иначе, как пьяный или алко-челлендж.

На кадрах, которые опубликованы на страничке актера видно, как он лежит с обнаженным торсом на диване и что-то мямлит. Зрители считают, что Гоша Куценко пьян «в стельку», однако в конце артист внезапно «трезвеет» и заявляет, что это была шутка. Более того, все, кто поверил в его «опьянение» должны принять участие в новом челледже.

— Смотри все до конца!) не коммерция!) не Реклама!) но! #челенджТипаблин… но ч сам придумал!) — подписал запись Куценко. (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)

Подписчики звезды российских кино и сериалов — в восторге. Многие признались, что действительно поверили в то, что актер «перебрал».

— Гоша, вы что пьяный ?)

— Я очень уважаю вас как актера и певца, скажите, что это не правда)

— В общем вытрезвитель уже в пути!

— Купилась купилась

— Вот же актер!!! Купилась, хотя сама винишка всадила))

— Тьфу на тебя. Я даже жутко запереживала. Игра — великое умение шута! Обожаю Вас! — написали фанаты артиста.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову.

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