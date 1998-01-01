Что это такое?

«Киберпонедельник» — день глобальных распродаж в интернет-сегменте розничной торговли. В этот день покупатели со всего мира могут приобрести товары в онлайн-магазинах с большими скидками. Изначально он был задуман, как продолжение к «Черной пятнице», ведь закупиться на крупной распродаже перед новогодними праздниками удается не всем — настоящие офисные работники привыкли совершать покупки онлайн, не выползая из своего компьютерного кресла.

Как возник «Киберпонедельник»?

Как и «Черная пятница», «Киберпонедельник» ведет свою историю из США. Впервые глобальная интернет-распродажа прошла в 2004 году, однако сам термин «Cyber Monday» стали использовать только спустя год. Его предложил американский ресурс Shop.org, опираясь на результаты маркетинговых исследований. Было установлено, что в первый понедельник после Дня Благодарения наблюдается небывалый рост в сфере интернет-продаж. Продавцы приняли к сведению результаты исследования и стали заманивать клиентов выгодными предложениями.

В свете развития интернет-технологий с 2004 года клиентская аудитория онлайн-магазинов увеличилась в несколько раз. Да и самих магазинов в сети появилось больше. В борьбе за продажи предприниматели используют любые средства: проводят розыгрыши, понижают цены до 90 процентов.

Как проводится в России?

Впервые «Киберпонедельник» в России прошел 28 января 2013 года. Новая распродажа принесла нехилую выручку хитрым предпринимателям. Многие не постеснялись и под общей волной скидок повысили цены в два, а то и в три раза.

Тем не менее, количество российских компаний, которые присоединяются к участию в глобальной распродаже, с каждым годом растет. «Киберпонедельник» пришелся по вкусу всем: и экономным клиентам, и предприимчивым продавцам.

Однако в этот день в сети стоит особо остерегаться мошенников. А том, как в этот день больше сэкономить, чем потратить, рассказывал Пятый канал.