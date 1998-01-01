Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились секретами воспитания детей

Известный артист, звезда Comedy Club Павел Воля и двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Ляйсан Утяшева воспитывают сына Роберта и дочь Софию. Ляйсан рассказала изданию «7 дней.ru», что в их семье принято не баловать детей, но и строго не наказывать за проступки.

— У нас есть одно железное правило: мы никогда не кричим на детей , — призналась Утяшева.

По ее словам, они с Павлом стараются сохранять в вопросах детского воспитания баланс — Роберт и София растут не забалованными, но и не лишенными родительской ласки. В семье принято предпочитать любым гаджетам совместные игры, прогулки и задушевные беседы.

Звездная пара в браке уже восемь лет. Ляйсан уверена, лучшее, что можно дать детям в семье — это как можно чаще быть с ними рядом.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Ляйсан Утяшева похвасталась умением Павла Воли фотографировать ее ноги.