Видео: в Поволжье восстановили движение по трассе, соединяющей РФ и Казахстан

Военно-Грузинскую дорогу этой ночью закрыли из-за непогоды. В Северной Осетии снега выпало столько, что рабочие не успевают его убрать даже с помощью тяжелой техники. Проезд запрещен для всех видов транспорта.

Такая же ситуация в Поволжье — накануне, там был закрыт участок трассы, соединяющей Россию и Казахстан. На дорогах многокилометровые пробки и десятки аварий. Водители активно делились видеозаписями в соцсетях и призывали рабочих скорее расчистить снежные заносы. К утру понедельника, 28 января, движение было восстановлено.

В выходные снегопады накрыли и Москву. В столичных аэропортах отменили более полусотни рейсов. Движение в городе затруднено из-за снежных заносов и гололедицы. Сейчас снегопад в столице прекратился, но синоптики уверяют — это временное затишье. В результате снегопада, в Москве выпала месячная норма осадков.