Видео: Меньше, чем за двое суток в Москве выпала половина месячной нормы осадков

Мощный снегопад, который начался в Москве в субботу, 26 января, к 6 часам утра понедельника, 28 января, пополнил январскую копилку осадков на 21 миллиметр. В результате за почти двое суток в городе выпала половина месячной нормы осадков.

В столичных аэропортах отменили более полусотни рейсов. Движение в городе затруднено из-за снежных заносов и гололедицы. Сейчас снегопад в столице прекратился, но синоптики уверяют — это временное затишье.

Кроме того, военно-грузинскую дорогу этой ночью закрыли из-за непогоды. В Северной Осетии снега выпало столько, что рабочие не успевают его убрать даже с помощью тяжелой техники. Проезд запрещен для всех видов транспорта.

Такая же ситуация сейчас в Поволжье — там закрыт участок трассы, соединяющей Россию и Казахстан.

Особенно сильно досталось Волгоградской области. На уборку вышли все сотрудники дорожных служб, им активно помогают инспекторы ГАИ. Местные жители снимают на видео застрявшие машины и призывают водителей не выезжать за город.

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