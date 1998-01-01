Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Доктор филологических наук профессор факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Александр Тертычный скончался в возрасте 74 лет сегодня, 28 января 2019 года.

Об этом сообщил его коллега доцент кафедры зарубежной журналистики и филологии Григорий Прутцков.

— Сегодня утром на 75-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Алексеевич Тертычный — авторитетнейший ученый, автор фундаментальных научных исследований, — написал Прутцков в Facebook.

Facebook @grigory.pruttskov

Александр Тертычный — выпускник МГУ. Он закончил журфак в 1973 году. В 1979 году получил кандидатскую степень, в 2003 — докторскую.

По учебникам Тертычного «Жанры периодической печати», «Расследовательская журналистика», «Аналитическая журналистика» учится, и, как уверены его коллеги, будет учится еще не одно поколение студентов.

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